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Київ і 17 областей не готові до послаблення карантину

Україна, Вівторок 01 вересня 2020 11:48
Київ і 17 областей не готові до послаблення карантину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 1 вересня не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ і ще 17 областей. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Про це повідомляє прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Крім столиці не відповідають критеріям МОЗ наступні регіони: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Відзначимо, для ослаблення карантину регіон повинен відповідати всім трьом критеріям МОЗ:

  • завантаженість ліжок у лікарнях повинна складати менше 50 відсотків протягом п'яти днів поспіль;
  • кількість проведених ПЛР-тестів повинно бути більше 24 на 100 тисяч населення протягом останніх семи днів;
  • показник захворюваності COVID-19 за 14 днів на 100 тисяч населення не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи більше 2 тисяч нових випадків коронавірусу, всього в країні вже захворіли 123 303 людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що до кінця вересня в Україні очікується близько 3 тисяч нових випадків коронавірусу щодня.

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