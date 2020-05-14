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Криклій відреагував на пропозицію відкрити метро 25 травня

Новини » Політика     14.05.2020 - 09:28
Криклій відреагував на пропозицію відкрити метро 25 травня
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

На думку міністра, він би не поспішав з цим рішенням

Міністр інфраструктури Владислав Криклій вважає, що не потрібно відкривати метро 25 травня. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

На питання про прохання Кличко відкрити метро 25 травня Криклій відповів, що його дивує непослідовність у певних етапах.

"Ще пару днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями досить важко. Підземка якщо відкривається працює повноцінно. Звичайно, можна масковий режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах достатньо важко", - сказав Криклій.

На думку міністра, він би не поспішав з цим рішенням.

"До кінця тижня МОЗ повинен назвати дати, чи накладаються вони з епідеміологічною ситуацією, щоб ми не брали на себе відповідальність або ризики. Тому що ми ці ризики ділимо з міською владою", - заявив він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко просив уряд дозволити роботу столичного метро з 25 травня, яке закрито на період карантину в Україні.

Зазначимо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові і Дніпропетровську буде відновлена одночасно.

Теги Новини України метроМинифраструктуры
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