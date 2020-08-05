В МОЗ пояснили, чому Польща опинилась в червоній зоні

З серпня "червоними" для України виявилися всі сусідні європейські країни. У МОЗ заявили, що вони лише перейшли на той принцип зонування, який діє по всій Європі.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зони ризику: навіщо Кабмін змінив правила карантину в Україні".

За його словами, в Польщі розпочався активний епідпроцес.

"У них динаміка йшла на зниження, в червні ми йшли майже нога в ногу. Після цього у Польщі захворюваність пішла дещо на спад, а в нас відбувся ріст. Ми дійшли до 1000-1100 щоденних випадків, тоді як у Польщі було 200-300, але зараз вони знову доходять до 650-670, в них спостерігається динаміка", - заявив головний санітарний лікар.

Також в Україні почали діяти нові показники, за якими визначають, в яку зону карантину потрапить країна.

Перший показник - це кількість нових випадків хворих на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Він не має перевищувати аналогічний показник в Україні. І приріст числа інфікованих в країні за останні 14 днів порівняно з попередніми 14 днями до цього. Цей приріст не має перевищувати 30%.

І якраз за другим показником у Польщі - 40,7%, тобто перевищення на 10 відсотків, зазначив Ляшко.

Нагадаємо, з 3 серпня в Україні набули чинності нові правила зонального карантину, згідно з якими країну розділили на чотири зони.

Зазначимо, станом на 5 серпня в Україні виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина.