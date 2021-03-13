ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У МОЗ пояснили, як будуть вакцинувати людей старше 80 років

Новость на русском → Київ, Субота 13 березня 2021 18:49
У МОЗ пояснили, як будуть вакцинувати людей старше 80 років Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Українцям похилого віку, яким складно пересуватися, щеплення будуть робити вдома. До людей старше 80 років будуть направляти мобільні бригади.

Про це сказав заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає "НВ".

За його словами, наблизити вакцинацію до місця проживання людини - це стратегія імунопрофілактики МОЗ. Процес вакцинації буде також залежати від самого препарату.

"Зараз ми використовуємо десятидозні флакони. Надалі, якщо, наприклад, вакцина Sinovac приїде, то це буде доза - шприц. Тобто одна доза у шприці відразу вже упакована. Для таких цілей використовувати раціональніше, економніше, менше коефіцієнт розливу. Тому, якщо вона надійде, ми переглянемо нашу дорожню карту", - розповів головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в чергу на COVID-вакцинацію записались понад 241 тисячі українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, вакцинація в державі розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, виготовленого за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія об'ємом 500 тисяч доз має піти на вакцинацію близько 250 тисяч українців.

Зазначимо, термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується у червні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Вакцина Коронавірус
NEWS
У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами
У Норвегії трьох вакцинованих AstraZeneca медиків госпіталізували з тромбами
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації