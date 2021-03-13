У чергу на вакцинацію записалася понад 241 тисяча українців

У чергу на COVID-вакцинацію записалися понад 241 тисяча українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.

"Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 241 277 людей", - інформує МОЗ.

Так, за добу 12 березня в Україні ще 9 304 особи щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу - 47 541 особа.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), а найменша - у Чернігівській області (756 щеплень).