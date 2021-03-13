У чергу на вакцинацію записалася понад 241 тисяча українців
У чергу на COVID-вакцинацію записалися понад 241 тисяча українців. Такі дані станом на 12 березня 2021 року.
"Станом на 12 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 241 277 людей", - інформує МОЗ.
Так, за добу 12 березня в Україні ще 9 304 особи щеплено проти COVID-19. Від початку кампанії щеплено 47 541 особу, із них отримали 1 дозу - 47 541 особа.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Київській області (690 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (4 654 щеплення), а найменша - у Чернігівській області (756 щеплень).
Як писало РБК-Україна, вакцинація у державі розпочалася 24 лютого, в її рамках використовується препарат Covishield індійського виробництва, який виготовлено за ліцензією AstraZeneca. Закуплена партія обсягом 500 тисяч доз має піти на вакцинацію близько 250 000 українців.
Відзначимо, термін придатності вакцини Covishield, яка застосовується при вакцинації в Україні від COVID, закінчується у червні.