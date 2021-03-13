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В Минздраве объяснили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет

Новина українською → Киев, Суббота 13 марта 2021 18:49
В Минздраве объяснили, как будут вакцинировать людей старше 80 лет Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украинцам пожилого возраста, которым сложно передвигаться, прививки будут делать дома. К людям старше 80 лет будут направлять мобильные бригады.

Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "НВ".

По его словам, приблизить вакцинацию к месту жительства человека - это стратегия иммунопрофилактики Минздрава. Процесс вакцинации будет также зависеть от самого препарата.

"Сейчас мы используем десятидозные флаконы. В дальнейшем, если, например, вакцина Sinovac приедет, то это будет доза - шприц. То есть одна доза в шприце сразу уже упакована. Ее для таких целей использовать рациональнее, экономнее, меньше коэффициент разлива. Поэтому, если она поступит, мы пересмотрим нашу дорожную карту", - рассказал главный санитарный врач.

Напомним, в очередь на COVID-вакцинацию записались более 241 тысячи украинцев. Такие данные по состоянию на 12 марта 2021 года.

Как писало РБК-Украина, вакцинация в государстве началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, изготовленного по лицензии AstraZeneca. Закуплена партия объемом 500 тысяч доз должно пойти на вакцинацию около 250 тысяч украинцев.

Отметим, срок годности вакцины Covishield, которая применяется при вакцинации в Украине от COVID, заканчивается в июне.

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