У МОЗ назвали заборони при роботі залів кафе і ресторанів

З п'ятниці, 5 червня, в Україні дозволена робота залів ресторанів і кафе. Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило заборони при роботі закладів громадського харчування.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

Так, у закладу не можна заходити без супроводу працівника установи. За одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб без урахування дітей.

Також заборонена робота дитячих кімнат та проведення свят, банкетів, майстер-класів і публічних подій, в яких беруть участь більш як десять осіб.

Також ресторанам заборонено готувати страви на відкритих кухнях, крім тих, що захищені від відвідувачів перегородкою.

У свою чергу, МОЗ заборонив роботу буфетів з самообслуговуванням, в тому числі для самостійного наливання напоїв, а також самообслуговування, в закладах швидкого харчування.

При цьому наголошується, що таці, страви, напої та столові предмети персонал закладів повинен видавати на прохання відвідувачів.

Також у МОЗ додали, що правила для літніх терас, а також їжі на винос не змінилися і залишаються в силі.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні розпочинається черговий етап пом'якшення карантинних заходів.

Крім того, міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав умови для посилення карантину.