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У МОЗ назвали суму, необхідну для модернізації системи невідкладної допомоги

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 19:58
Фото: Павло Ковтонюк (РБК-україна)
Фото: Павло Ковтонюк (РБК-україна)

Для повної модернізації системи невідкладної медичної допомоги потрібно 10 млрд гривень

Для повної модернізації системи невідкладної медичної допомоги в Україні необхідно 10 млрд гривень. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, передає РБК-Україна соссылко на "Радіо НВ".

При цьому, як додав Ковтонюк, має бути виділено додатково ще 1 млрд гривень в рамках всієї медичної реформи.

"Необхідно близько 10 мільярдів для всієї країни на повну модернізацію системи швидкої медичної допомоги, - ред.). Не тільки авто, але починаючи від виклику - диспетчерська служба, навчання, протоколи диспетчеризації (це те, як диспетчер повинен поводитись, - ред.)", - сказав Ковтонюк.

Також, за зловами заступник міністра, потрібні гроші на навчання лікарів, оснащення машин, підняття зарплат лікарям і на самі автомобілі.

МОЗ, за словами Ковтонюка, планує в наступному році провести модернізацію невідкладної допомоги в Києві та п'яти областях: Донецькій, Полтавській, Тернопільській, Одеській і Вінницькій.

Нагадаємо, нещавдно Мін'юст дозволив медикам використовувати рекомендації ВООЗ як міжнародні протоколи. У МОЗ пояснили, що це потрібно для впровадження принципів доказової медицини.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниреформиПавло Ковтонюк
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