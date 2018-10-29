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В Минздраве назвали сумму, необходимую для модернизации системы неотложной помощи

Новости » Общество    29.10.2018 - 19:59
Фото: Павел Ковтонюк (РБК-украина)
Фото: Павел Ковтонюк (РБК-украина)

Для полной модернизации системы неотложной медпомощи нужно 10 млрд гривен

Для полной модернизации системы неотложной медицинской помощи в Украине необходимо 10 млрд гривен. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает РБК-Украина соссылко на "Радио НВ".

При этом, как добавил Ковтонюк, должен быть выделен дополнительно еще 1 млрд гривен в рамках всей медицинской реформы.

"Необходимо около 10 миллиардов для всей страны на полную модернизацию (системы скорой медпомощи, - ред.). Не только авто, но начиная от вызова  - диспетчерская служба, обучение, протоколы диспетчеризации (это то, как диспетчер должен себя вести, - ред.)", - сказал Ковтонюк.

Также, по словам замминистра, нужны деньги на обучение врачей, оснащение машин, поднятие врачам зарплат и на сами автомобили.

Минздрав, по словам Ковтонюка, планирует в следующем году провести модернизацию "неотложки" в Киеве и пяти областях: Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Одесской и Винницкой.

Напомним, недавно Минюст разрешил медикам использовать рекомендации ВОЗ как международные протоколы. В Минздраве объяснили, что это нужно для внедрения принципов доказательной медицины.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныреформыПавел Ковтонюк
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