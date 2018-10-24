Минюст разрешил медикам использовать рекомендации ВОЗ как международные протоколы

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Минздраве объяснили, что это нужно для внедрения принципов доказательной медицины

В Министерстве юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения здоровья, который позволяет медикам использовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как международные клинические протоколы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Речь идет о приказе Минздрава от 26.09.2018 № 1752, которым внесены изменения в методики разработки и внедрения медицинских стандартов медицинской помощи на принципах доказательной медицины.

Как отметил первый заместитель Генерального директора ЦОС виктор Ляшко, этим приказом в перечень источников клинических руководств отнесены сайты Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского комитета по определению антимикробной резистентности (EUCAST).

"Включение в перечень источников клинических руководств ВОЗ дает возможность Украине внедрять в медицинскую практику современные методы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, эффективность которых доказана контролируемыми исследованиями, и тем самым повышать качество и результативность оказания медицинской помощи пациентам", - сказал Ляшко.

Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил недавно, что декларации со своими врачами подписали почти 20 миллионов украинцев.