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Минюст разрешил медикам использовать рекомендации ВОЗ как международные протоколы

Новости » Общество    24.10.2018 - 12:00
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Минздраве объяснили, что это нужно для внедрения принципов доказательной медицины

В Министерстве юстиции Украины зарегистрирован приказ Министерства здравоохранения здоровья, который позволяет медикам использовать рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как международные клинические протоколы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Речь идет о приказе Минздрава от 26.09.2018 № 1752, которым внесены изменения в методики разработки и внедрения медицинских стандартов медицинской помощи на принципах доказательной медицины.

Как отметил первый заместитель Генерального директора ЦОС виктор Ляшко, этим приказом в перечень источников клинических руководств отнесены сайты Всемирной организации здравоохранения (WHO) и Европейского комитета по определению антимикробной резистентности (EUCAST).

"Включение в перечень источников клинических руководств ВОЗ дает возможность Украине внедрять в медицинскую практику современные методы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции, эффективность которых доказана контролируемыми исследованиями, и тем самым повышать качество и результативность оказания медицинской помощи пациентам", - сказал Ляшко.

Минюст разрешил медикам использовать рекомендации ВОЗ как международные протоколы

Напомним, как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил недавно, что декларации со своими врачами подписали почти 20 миллионов украинцев.

Декларации с врачами подписали почти 20 млн украинцев, - Гройсман Правительство обеспечило возможность бесплатной вакцинации в частных клиниках
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