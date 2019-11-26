В МОЗ назвали кроки продовження медреформи у 2020 році

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) планує, що у 2020 році 72 мільярди гривень на отримання медичної допомоги буде направлено через контракти з медзакладами. Про це повідомила голова міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Вона зазначила, що задачею уряду є "створити правила гри з центру" для того, щоб місцева влада, як власник закладів, максимально використовувала ресурси для вториннної допомоги.

За словами Скалецької, в 2020 році планується перейти від практики фінансування за допомогою медичних субвенцій для регіонів на фінансування через договори.

"Наступного року 72 мільярди гривень на отримання медичної допомоги в наступному році підуть через контракти з закладами охорони здоров'я. Контакти з службою здоровя і закладами охорони здоров'я. Це на ті послуги, на які в них є обладнання, лікарі і можливість надати ці послуги", - додала вона.

Міністр наголосила, що таким чином МОЗ планує боротись з недофінансуванням медичних закладів

"В такий спосіб досить багато закладів отримають більше фінансування ніж мали раніше.... Звичайно потрібно буде набагато більше роботи проводити з місцевою владою, щоб місцева влада доклалася більше в управлінські рішенні. Наприклад обєднала, в іншому випадку - додала фінансування. По Україні місцева влада дофінансовує в регіонах 30-40% через дофінансування закладів або через місцеві програми. Оскільки, згідно законодавства фінансування охорони здоровя здійснюється і з центрального, і з місцевого бюджетів", - зазначила міністр.

Раніше Скалецька заявляла, що медична реформа вторинної ланки в Україні має запуститися в 2020 році.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг у закладах первинної медичної допомоги.