У МОЗ назвали причини масового зараження медиків коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників

У Міністерстві охорони здоров'я України назвали причини масового зараження медиків коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров’я України.

За інформацією МОЗ, станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медзакладу.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту (ЗІЗ).

Нагадаємо, раніше у МОЗ розповіли, що коронавірус передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами під час кашлю чи чхання. Маленькі краплинки розповсюджуються на відстань близько метра і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч.

Як повідомляло РБК-Україна, ще вчора COVID-19 діагностували у 1676 медиків. За минулу добу підтвердили 101 випадок зараження. У Чернівецькій області найбільше хворих серед медичного персоналу.