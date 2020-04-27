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В Минздраве назвали причины массового заражения медиков коронавирусом

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 18:22
В Минздраве назвали причины массового заражения медиков коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден в 1749-ти медработников

В Министерстве здравоохранения Украины назвали причины массового заражения медиков коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

По информации Минздрава, по состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтверждено в 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Среди причин, порождающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:

  • отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
  • неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранения и утилизации;
  • недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

Напомним, ранее в Минздраве рассказали, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями во время кашля или чихания. Маленькие капельки распространяются на расстояние около метра и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

Как сообщало РБК-Украина, еще вчера COVID-19 диагностировали в 1676 медиков. За прошедшие сутки подтвердили 101 случай заражения. В Черновицкой области больше всего больных среди медицинского персонала.

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