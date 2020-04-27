В Україні зафіксували більше 9 тис. заражених коронавірусом: список областей

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом в Україні на амбулаторному лікуванні перебуває 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей

В Україні за добу заразились коронавірусом 392 людини. Яка ситуація в Києві та областях, повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом в Україні досліджено 93 519 зразків методом ПЛР.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 398 випадків (64 одужали);

Волинська обл. - 254 випадки (49 одужали);

Дніпропетровська обл. - 319 випадків (13 одужали);

Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. - 351 випадок (10 одужали);

Закарпатська обл. - 375 випадків (30 одужали);

Запорізька обл. - 204 випадки (39 одужали);

Івано-Франківська обл. - 761 випадок (66 одужали);

м. Київ - 1 220 випадків (60 одужали);

Київська обл. - 570 випадків (57 одужали);

Кіровоградська обл. - 337 випадків (54 одужали);

Львівська обл. - 358 випадків (57 одужали);

Луганська обл. - 29 випадків (3 одужали);

Миколаївська обл. - 115 випадків;

Одеська обл. - 240 випадків (9 одужали);

Полтавська обл. - 173 випадки (14 одужали);

Рівненська обл. - 522 випадки (46 одужали);

Сумська обл. - 95 випадків (48 одужали);

Тернопільська обл. - 612 випадків (70 одужали);

Харківська обл. - 196 випадків (15 одужали);

Херсонська обл. - 88 випадків (15 одужали);

Хмельницька обл. - 72 випадки (16 одужали);

Черкаська обл. - 267 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. - 1375 випадків (60 одужали);

Чернігівська обл. - 35 випадків (4 одужали).

На амбулаторному лікуванні 6 176 пацієнтів, з них 490 дітей та 1 455 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 2 833 осіб, з них 124 дитини та 294 медики. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 110 людей, у тому числі одна дитина та 7 медиків.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 квітня, підтвердили 11 нових летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склала 9009 людей за добу заразились на майже 100 людей менше.