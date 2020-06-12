У МОЗ назвали правила в'їзду в Україну під час карантину

По прибуттю необхідно проходити 14 денну обсервацію
Міністерство охорони здоров'я України розробило правила в'їзду в Україну з інших країн та окупованих територій під час карантину. Іноземці повинні мати страховий полюс.
Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус інфо".
Відповідно до оприлюднених правил, іноземці для в'їзду в Україну повинні обов'язково мати страховий полюс, який поширюється на лікування коронавірусу та обсервацію.
Також дозволяється екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб.
Для в'їзду з тимчасово окупованих територій громадяни повинні обов'язково зареєструватися у додатку "Дій вдома", який необхідний для контролю за самоізоляцією.
Особи, які прибули з країн зі значним поширенням коронавірусу, зобов'язані пройти 14-денну обсервацію.
Нагадаємо, вже наступного тижня українські аеропорти почнуть приймати іноземних громадян.
Крім того, наступного тижня на адміністративному кордоні з Кримом відновлять роботу контрольні пункти в'їзду та виїзду, при цьому буде скасовано обов'язкову обсервацію.
Автор: Дмитро Левицький