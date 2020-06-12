У МОЗ назвали правила в'їзду в Україну під час карантину

Фото: прикордонний контроль (facebook.com / skhidneregionalneypravlinnya)

По прибуттю необхідно проходити 14 денну обсервацію

Міністерство охорони здоров'я України розробило правила в'їзду в Україну з інших країн та окупованих територій під час карантину. Іноземці повинні мати страховий полюс.

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Відповідно до оприлюднених правил, іноземці для в'їзду в Україну повинні обов'язково мати страховий полюс, який поширюється на лікування коронавірусу та обсервацію.

Також дозволяється екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб.

Для в'їзду з тимчасово окупованих територій громадяни повинні обов'язково зареєструватися у додатку "Дій вдома", який необхідний для контролю за самоізоляцією.

Особи, які прибули з країн зі значним поширенням коронавірусу, зобов'язані пройти 14-денну обсервацію.

Нагадаємо, вже наступного тижня українські аеропорти почнуть приймати іноземних громадян.

Крім того, наступного тижня на адміністративному кордоні з Кримом відновлять роботу контрольні пункти в'їзду та виїзду, при цьому буде скасовано обов'язкову обсервацію.

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Автор: Дмитро Левицький