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В Минздраве назвали правила въезда в Украину во время карантина

Новости » Коронавирус     12.06.2020 - 20:42
В Минздраве назвали правила въезда в Украину во время карантина
Фото: пограничный контроль (facebook.com / skhidneregionalneypravlinnya)

По прибытию необходимо проходить 14 дневную обсервацию

Министерство здравоохранения Украины разработало правила въезда в Украину из других стран и оккупированных территорий во время карантина. Иностранцы должны иметь страховой полюс.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

Согласно обнародованным правилам, иностранцы для въезда в Украину должны обязательно иметь страховой полис, который распространяется на лечение коронавируса и обсервацию.

Также разрешается экскурсионное обслуживание групп не более 50 человек.

Для въезда из временно оккупированных территорий граждане должны обязательно зарегистрироваться в приложении "Дій вдома", который необходим для контроля за самоизоляцией.

Лица, прибывшие из стран со значительным распространением коронавируса, обязаны пройти 14-дневную обсервацию.

Напомним, уже на следующей неделе украинские аэропорты начнут принимать иностранных граждан.

Кроме того, на следующей неделе на административной границе с Крымом возобновят работу контрольные пункты въезда и выезда, при этом отменят обязательную обсервацию.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинОбсервация
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