ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Моз назвали області з найбільшою кількістю медиків, що заразилися COVID-19

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 10:27
У Моз назвали області з найбільшою кількістю медиків, що заразилися COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всього в Україні коронавірусом заразилися 1676 медичних працівників

Названі області, де більше всього медичних працівників, які заразилися вірусом COVID-19. Про це на брифінгу в неділю повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні коронавірусом заразилися 1676 медичних працівників.

"Найбільша кількість захворілих медичних працівників у нас в Чернівецькій, Тернопільській та Рівненській областях", - сказав Степанов.

Новина доповнюється...

Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 26 квітня Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 26 квітня
Новини України Коронавірус
News
On Top