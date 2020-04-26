ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів

Новини » Коронавірус     26.04.2020 - 09:07
Число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів
Ілюстративне фото (freepik)

При цьому понад 800 тисяч пацієнтів одужали

У неділю вранці, 26 квітня, у світі зафіксовано 2 млн 921 тисячу 439 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.

Випадків зараження і летальних випадків найбільше зафіксували в США. Там підтвердили коронавірус у 960 896 осіб. З них 54 265 осіб померли та 118 162 - одужали.

Слідом йде Іспанія - 223 759 підтверджених випадків, Італія - 195 351, Франція - 161 488 і Німеччина - 156 513, Великобританія - 148 377 осіб і Туреччина - 107 773.

У Китаї, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу, зафіксували 82 827 пацієнтів з коронавірусом. З них 4 632 людини померли й 77 394 - одужали.

В РФ зафіксували 74 588 випадків. З них 681 особа померла і 6 250 - одужали. У Польщі підтвердили COVID-19 у 11 273 осіб. Там померли 524 людини й одужали 2 126.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розгляне можливість відставки глави МОЗ США через погану боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

Також повідомлялося, що вірус COVID-19 сильно втрачає свої властивості під впливом тепла, сонячного світла і вологи.

Джонсон вилікувався від коронавірусу й повернеться на роботу в понеділок Білий дім розгляне можливість відставки глави МОЗ США, - Politico
Новини України Коронавірус
News
On Top