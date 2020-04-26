Число випадків COVID-19 у світі наближається до 3 мільйонів

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При цьому понад 800 тисяч пацієнтів одужали

У неділю вранці, 26 квітня, у світі зафіксовано 2 млн 921 тисячу 439 випадків інфікування коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.

Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тисяча 172 людини.

Випадків зараження і летальних випадків найбільше зафіксували в США. Там підтвердили коронавірус у 960 896 осіб. З них 54 265 осіб померли та 118 162 - одужали.

Слідом йде Іспанія - 223 759 підтверджених випадків, Італія - 195 351, Франція - 161 488 і Німеччина - 156 513, Великобританія - 148 377 осіб і Туреччина - 107 773.

У Китаї, де вперше було зафіксовано спалах коронавірусу, зафіксували 82 827 пацієнтів з коронавірусом. З них 4 632 людини померли й 77 394 - одужали.

В РФ зафіксували 74 588 випадків. З них 681 особа померла і 6 250 - одужали. У Польщі підтвердили COVID-19 у 11 273 осіб. Там померли 524 людини й одужали 2 126.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім розгляне можливість відставки глави МОЗ США через погану боротьбу з поширенням коронавірусу в країні.

Також повідомлялося, що вірус COVID-19 сильно втрачає свої властивості під впливом тепла, сонячного світла і вологи.