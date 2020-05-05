У МОЗ назвали регіони, де відбулось найбільше нових випадків COVID-19

Чернівецька область залишається антилідером за кількістю нових інфікувань
Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували у Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.
Степанов нагадав, що за останні 24 години було зафіксовано 366 випадків зараження.
"Найбільша кількість випадків за минулу добу зареєстрована в Чернівецькій області - 61, в Одеській області - 42, та в місті Києві - 48", - повідомив глава МОЗ.
За даними Центру громадського здоров’я, географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:
Загалом, станом на 5 травня, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 316 українців. За добу було зафіксовано 13 летальних випадків.
Раніше у МОЗ заявили про певну стабілізацію ситуації з поширенням вірусу в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу не перевищує 600.