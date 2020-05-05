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У МОЗ назвали регіони, де відбулось найбільше нових випадків COVID-19

Новини » Коронавірус   

Чернівецька область залишається антилідером за кількістю нових інфікувань

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували у Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов нагадав, що за останні 24 години було зафіксовано 366 випадків зараження.

"Найбільша кількість випадків за минулу добу зареєстрована в Чернівецькій області - 61, в Одеській області - 42, та в місті Києві - 48", - повідомив глава МОЗ.

За даними Центру громадського здоров’я, географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:

  • Чернівецька область - 1948 випадків;
  • м. Київ - 1583 випадки;
  • Івано-Франківська область - 1015 випадків;
  • Тернопільська область - 923 випадки;
  • Київська область - 866 випадків;
  • Рівненська область - 779 випадків;
  • Закарпатська область - 546 випадків;
  • Львівська область - 514 випадків;
  • Дніпропетровська область - 478 випадків;
  • Одеська область - 469 випадків;
  • Вінницька область - 454 випадки;
  • Житомирська область - 448 випадків;
  • Кіровоградська область - 401 випадок;
  • Харківська область - 377 випадків;
  • Волинська область - 343 випадки;
  • Черкаська область - 314 випадків;
  • Запорізька область - 287 випадків;
  • Полтавська область - 231 випадок;
  • Миколаївська область - 163 випадки;
  • Херсонська область - 142 випадки;
  • Хмельницька область - 119 випадків;
  • Сумська область - 112 випадків;
  • Донецька область - 83 випадки;
  • Чернігівська область - 64 випадки.
  • Луганська область - 38 випадків;

Загалом, станом на 5 травня, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 316 українців. За добу було зафіксовано 13 летальних випадків.

Раніше у МОЗ заявили про певну стабілізацію ситуації з поширенням вірусу в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу не перевищує 600.

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