У МОЗ назвали регіони, де відбулось найбільше нових випадків COVID-19

Найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували у Чернівецькій та Одеській областях, а також у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов нагадав, що за останні 24 години було зафіксовано 366 випадків зараження.

"Найбільша кількість випадків за минулу добу зареєстрована в Чернівецькій області - 61, в Одеській області - 42, та в місті Києві - 48", - повідомив глава МОЗ.

За даними Центру громадського здоров’я, географія поширення коронавірусу в Україні виглядає так:

Чернівецька область - 1948 випадків;

м. Київ - 1583 випадки;

Івано-Франківська область - 1015 випадків;

Тернопільська область - 923 випадки;

Київська область - 866 випадків;

Рівненська область - 779 випадків;

Закарпатська область - 546 випадків;

Львівська область - 514 випадків;

Дніпропетровська область - 478 випадків;

Одеська область - 469 випадків;

Вінницька область - 454 випадки;

Житомирська область - 448 випадків;

Кіровоградська область - 401 випадок;

Харківська область - 377 випадків;

Волинська область - 343 випадки;

Черкаська область - 314 випадків;

Запорізька область - 287 випадків;

Полтавська область - 231 випадок;

Миколаївська область - 163 випадки;

Херсонська область - 142 випадки;

Хмельницька область - 119 випадків;

Сумська область - 112 випадків;

Донецька область - 83 випадки;

Чернігівська область - 64 випадки.

Луганська область - 38 випадків;

Загалом, станом на 5 травня, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 316 українців. За добу було зафіксовано 13 летальних випадків.

Раніше у МОЗ заявили про певну стабілізацію ситуації з поширенням вірусу в Україні. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу не перевищує 600.