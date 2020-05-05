В Минздраве назвали области с наибольшим числом новых случаев COVID-19

Черновицкая область остается антилидером по числу новых заражений
Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Черновицкой и Одесской областях, а также в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.
Степанов напомнил, что за последние 24 часа было зафиксировано 366 случаев заражения.
"Наибольшее количество случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Черновицкой области - 61, в Одесской области - 42, и в городе Киеве - 48", - сообщил глава Минздрава.
По данным Центра общественного здоровья, география распространения коронавируса в Украине выглядит так:
Всего, по состоянию на 5 мая, в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 316 украинцев. За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев.
Ранее в Минздраве заявили об определенной стабилизации ситуации с распространением вируса в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 17 дней подряд количество новых случаев заражения коронавируса за сутки не превышает 600.