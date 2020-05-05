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В Минздраве назвали области с наибольшим числом новых случаев COVID-19

Новости » Коронавирус   

Черновицкая область остается антилидером по числу новых заражений

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Черновицкой и Одесской областях, а также в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов напомнил, что за последние 24 часа было зафиксировано 366 случаев заражения.

"Наибольшее количество случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Черновицкой области - 61, в Одесской области - 42, и в городе Киеве - 48", - сообщил глава Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья, география распространения коронавируса в Украине выглядит так:

  • Черновицкая область - 1948 случаев;
  • Киев - 1583 случая;
  • Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
  • Тернопольская область - 923 случая;
  • Киевская область - 866 случаев;
  • Ровенская область - 779 случаев;
  • Закарпатская область - 546 случаев;
  • Львовская область - 514 случаев;
  • Днепропетровская область - 478 случаев;
  • Одесская область - 469 случаев;
  • Винницкая область - 454 случая;
  • Житомирская область - 448 случаев;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • Харьковская область - 377 случаев;
  • Волынская область - 343 случая;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Запорожская область - 287 случаев;
  • Полтавская область - 231 случай;
  • Николаевская область - 163 случая;
  • Херсонская область - 142 случая;
  • Хмельницкая область - 119 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Донецкая область - 83 случая;
  • Черниговская область - 64 случая.
  • Луганская область - 38 случаев;

Всего, по состоянию на 5 мая, в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 316 украинцев. За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев.

Ранее в Минздраве заявили об определенной стабилизации ситуации с распространением вируса в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 17 дней подряд количество новых случаев заражения коронавируса за сутки не превышает 600.

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