У МОЗ назвали нові правила роботи салонів краси в Україні

Міністерство охорони здоров'я назвало нові правила для роботи салонів краси під час карантину в Україні. Салони краси запрацювали після послаблення карантину 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Так, у відомстві нагадали, що салони краси в умовах карантину повинні приймати відвідувачів лише за попереднім записом з інтервалом не менше 15 хвилин. Відвідувачі повинні очікувати своєї черги на вулиці, при цьому на одну особу має відводитися щонайменше 5 квадратних метрів. Всі відвідувачі повинні мати засоби індивідуального захисту.

Працівники салонів краси повинні перед початком роботи проходити вимірювання температури та бути в засобах індивідуального захисту. Персоналу дозволяється використовувати лише респіратори без клапану видиху.

Крім того, біля входу до салонів краси повинна бути розмітка для клієнтів для дотримання відстані в 1,5 метра. Між місцями надання послуг також повинна бути дистанція не менше 1,5 метра. Заклади повинні забезпечити дезінфекцію після кожного клієнта та централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. Під час карантину в салонах краси забороняється наявність рекламної продукції, журналів та різних іграшок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КМДА оприлюднила вимоги для відновлення роботи перукарень та салонів краси в Києві після послаблення карантину. Серед вимог - попередній запис, дистанція між клієнтами та наявність засобів індивідуального захисту.

Як відомо, перший етап послаблення карантинних обмежень в Україні почався 11 травня. Зокрема, уряд дозволив відвідувати парки, сквери, прибережні зони та дитячі майданчики, а також відновити роботу перукарень, салонів краси та закладів громадського харчування.