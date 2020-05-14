У МОЗ назвали критерії для ослаблення карантину

На найближчому засіданні уряду будуть затверджені критерії пом’якшення карантину. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Степанова, його міністерство розробило чіткі поетапні пом'якшення карантину.

"Як ви знаєте, вчора президент Зеленський заявив, що нами вже розроблений поетапний вихід з карантину. Дійсно, МОЗ розробило всі ці наші поетапні пом'якшення карантинних заходів. Вони чіткі, і я думаю, що вони будуть прийняті на найближчому засіданні уряду", - заявив глава МОЗ.

За його словами, всі етапи пом’якшень будуть запроваджені по формулі адаптивного карантину.

"У нас є чотири етапи. Кожному з цих етапів відповідає певний критерій. Які критерії ми заклали: у нас є кількість нових випадків за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Це так званий показних інцидентності. Завантаженість ліжок має бути не більше 50%. Кількість тестувань за останні 7 днів на 100 тисяч населення має бути на рівні 15. Кількість нових випадків за останніх 7 днів до попередніх 7 днів, яка має бути на рівні 0,9-1", - сказав міністр.

Нагадаємо, вперше в Україні одужали від коронавірусу більше людей, ніж заразилися.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль заявив, що другий етап пом'якшення карантину в Україні може початися 22 травня.

Крім того, головний санлікар прогнозував, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця цього літа, якщо буде спостерігатися зниження нових випадків інфікування коронавірусом.