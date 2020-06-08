У МОЗ вже визначились з кандидатом на посаду глави Нацслужби здоров'я

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Документи про його призначення передадуть в Кабінет міністрів

У Міністерстві охорони здоров'я визначилися з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров'я. Документи про його призначення передадуть в Кабінет міністрів.

Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу в понеділок, передає РБК-Україна.

За його словами, він вже провів співбесіди з кандидатами та визначився.

"Я вже визначився з кандидатом, щодо якого документи будуть передані в Кабінет міністрів, і після проходження всіх процедур він може бути призначений на цю посаду", - сказав Степанов.

Він додав, що за законодавчою процедурою в умовах карантину можливий тільки відбір кандидатів, але конкурс буде проведено вже після зняття обмежень.

"Хочу акцентувати вашу увагу, що на сьогодні проведення конкурсу (на керівника НСЗУ, - ред.), який передбачений законодавством неможливо, тому що дії цього закону припинені", - повідомив голова МОЗ.

Він зазначив, що після закінчення карантину оголосять конкурс, який триватиме 2 місяці. Тоді й повинні обрати нового керівника НСЗУ на постійній основі.

Раніше повідомлялося, що призначення голови НСЗУ Кабінетом міністрів може відбутися на наступному засіданні уряду.

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Автор: Максим Зайченко