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У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 09:40
У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом Фото: "червону" зону можуть розширити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом. Станом на сьогодні, у цій зоні 5 областей.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

В "червоній" зоні зараз перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська області.

"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", - заявив Кузін.

Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину п'ять областей і шість - в "жовтій", інші - "помаранчеві".

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