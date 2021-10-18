У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом
Фото: "червону" зону можуть розширити (Віталій Носач, РБК-Україна)
У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом. Станом на сьогодні, у цій зоні 5 областей.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.
В "червоній" зоні зараз перебувають Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська області.
"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", - заявив Кузін.