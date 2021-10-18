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В "червоній" зоні карантину п'ять областей і шість - в "жовтій", інші - "помаранчеві"

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 09:12
В "червоній" зоні карантину п'ять областей і шість - в "жовтій", інші - "помаранчеві" Фото: в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей. В "жовтій" зоні залишились тільки шість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

Станом на сьогодні, у зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей, а саме:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

Що в цій зоні заборонено: у регіонах "червоної" зони забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центорів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.

Зазначимо, обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

Крім того, в Україні з 21 жовтня посилюють правила для міжобласного транспорту і щоб потрапити в "червону" зону на поїзді, автобусі або на літаку, у пасажира має бути два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

В &quot;червоній&quot; зоні карантину п'ять областей і шість - в &quot;жовтій&quot;, інші - &quot;помаранчеві&quot;

"Помаранчева" зона

У цій зоні карантину 14 областей. Це поки найбільша зона, до неї відносяться:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають шість регіонів:

  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Рівненська,
  • Тернопільська.
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