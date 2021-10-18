В "червоній" зоні карантину п'ять областей і шість - в "жовтій", інші - "помаранчеві"

В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей. В "жовтій" зоні залишились тільки шість областей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

"Червона" зона

Станом на сьогодні, у зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей, а саме:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Що в цій зоні заборонено: у регіонах "червоної" зони забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центорів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.

Зазначимо, обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

Крім того, в Україні з 21 жовтня посилюють правила для міжобласного транспорту і щоб потрапити в "червону" зону на поїзді, автобусі або на літаку, у пасажира має бути два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.

"Помаранчева" зона

У цій зоні карантину 14 областей. Це поки найбільша зона, до неї відносяться:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають шість регіонів: