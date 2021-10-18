В "червоній" зоні карантину п'ять областей і шість - в "жовтій", інші - "помаранчеві"
В Україні в "червоній" зоні карантину перебуває 5 областей. В "жовтій" зоні залишились тільки шість областей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
Станом на сьогодні, у зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей, а саме:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
Що в цій зоні заборонено: у регіонах "червоної" зони забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центорів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати лише продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки та аптеки.
Зазначимо, обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.
Крім того, в Україні з 21 жовтня посилюють правила для міжобласного транспорту і щоб потрапити в "червону" зону на поїзді, автобусі або на літаку, у пасажира має бути два щеплення від коронавірусу або негативний ПЛР-тест або тест на антиген.
"Помаранчева" зона
У цій зоні карантину 14 областей. Це поки найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська.
"Жовта" зона
У цій зоні перебувають шість регіонів:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Рівненська,
- Тернопільська.