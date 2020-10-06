У МОЗ хочуть збільшити тариф на надання екстреної меддопомоги

Фото: лікарі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Національна служба здоров’я пропонує збільшити тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги. Цей тариф буде враховувати надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Відомство виплатило 25 центрам екстреної медичної допомоги 3,7 млрд гривень за надання допомоги пацієнтам за квітень-вересень, 1,3 млрд гривень - за надання допомоги хворим на COVID-19 та з підозрою на нього за квітень-серпень.

У Нацслужбі нагадують, що надання екстреної меддопомоги є безоплатним для пацієнта.

Йдеться про надання екстреної допомоги на місці події, під час транспортування пацієнта, який потребує медичного супроводу до медзакладу або між ними та при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу ЕМД. Для отримання екстреної меддопомоги пацієнту не потрібна декларація з лікарем чи направлення від нього.

"У програмі медичних гарантій-2021 НСЗУ пропонує збільшити тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги. Цей тариф враховуватиме надання екстреної медичної допомоги пацієнтам з підозрою або встановленим COVID-19", - сказано у повідомленні.

У НСЗУ звертають увагу, що через епідемію COVID-19 бригади екстреної допомоги виїжджають до пацієнтів з цією хворобою або з підозрою на неї у разі критичного стану у пацієнтів. Вказано, що такі медбригади мають отримати доплати до 300% окладу за роботу в умовах підвищеного ризику.

"Незалежно від того, підтвердився згодом у такого пацієнта діагноз COVID-19, чи ні. НСЗУ оплачує виїзд бригади "швидкої" до пацієнта як з підтвердженим захворюванням, так і з підозрою на нього", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що медзакладам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Кабінет міністрів затвердив механізм доплат до заробітних плат медичним працівникам.