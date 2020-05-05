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МОЗ закликав Раду внести зміни в бюджет для підвищення зарплат лікарів

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 10:25
МОЗ закликав Раду внести зміни в бюджет для підвищення зарплат лікарів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У міністерстві підкреслили, що медикам необхідно додатково виділити 11 млрд гривень

Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну раду внести зміни в державний бюджет для підвищення зарплат лікарів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що необхідно додатково виділити 11 мільярдів гривень.

"Для того, щоб підвищити заробітні плати для 435 тисячам медиків, необхідно додатково виділити 11 мільярдів гривень. Ми будемо звертатись до уряду і потім до Верховної ради щодо змін до державного бюджету. Ми вважаємо, що наші медпрацівники вже в цьому році повинні отримати збільшення заробітної плати не менше ніж до 50%", - заявив Степанов.

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький своєю чергою наголосив, що депутати планують внести зміни у держбюджет, а також у закон "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

"Ми як законодавці зробимо усе можливе, щоб зміни до бюджету були максимально швидко затвердженими, і підвищення зарплат відбулось у заплановані урядом терміни", - заявив Радуцький.

Нагадаємо, Степанов заявив, що з 1 червня МОЗ введе нову систему фінансування лікарень. За його словами, міністерство терміново готує зміни до деяких нормативних актів.

Як писало РБК-Україна, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що міняти підхід до медичної реформи потрібно після епідемії коронавірусу в Україні.

МОЗ розробить держстандарти надання медичної допомоги Для підвищення зарплати медикам потрібно виділити додатково 11 млрд гривень,- Степанов
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнизарплатамедикиВерховна РадаДержбюджет
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