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МОЗ запустив онлайн-тест через зростання захворюваності на туберкульоз

Новини » Суспільство    19.08.2019 - 15:48
МОЗ запустив онлайн-тест через зростання захворюваності на туберкульоз
Ілюстративне фото (medscape.com)

У липні зареєстровано більше 2 тисяч нових випадків туберкульозу

У липні 2019 року Міністерство охорони здоров'я зареєструвало 2067 нових випадків туберкульозу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Минздрава.

Експерти МОЗ переконані, що більша частина хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу.

"Тільки за липень 2019 було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу. Всього станом на 14 серпня 2019 під контролем знаходяться 20 235 осіб. На переконання експертів, ще близько 5000 хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу і не звернулися за медичною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у зв'язку з цим розроблено онлайн-тест для перевірки на туберкульоз. Анкета включає в себе 13 питань, на які можна відповісти за 5 хвилин. Відповівши на питання, можна дізнатися, чи є ризик того, що людина хвора на туберкульоз. Також за результатами тесту людині можуть порекомендувати піти на додаткове обстеження.

Крім того, охочий пройти тест отримає інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз. Результати тесту анонімні.

У МОЗ попереджають, що симптоми цього захворювання можуть бути непомітними протягом багатьох місяців, а несвоєчасне звернення до лікаря призводить до подовження терміну лікування та виникнення ускладнень хвороби.

Раніше в МОЗ розповіли про обов'язкові щеплення для дітей, які відвідують навчальні заклади. У разі відсутності вакцинації дітей не будуть допускати до занять.

Нагадаємо, 12 серпня в МОЗ повідомили, що з початку навчального року прогнозується зростання захворюваності на кір.

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