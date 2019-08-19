ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав запустил онлайн-тест из-за роста заболеваемости туберкулезом

Новости » Общество    19.08.2019 - 15:48
Минздрав запустил онлайн-тест из-за роста заболеваемости туберкулезом
Иллюстративное фото (medscape.com)

В июле зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев туберкулеза

В июле 2019 года Министерство здравоохранения зарегистрировало 2067 новых случаев туберкулеза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Эксперты Минздрава убеждены, что большая часть больных туберкулезом не знают о своем недуге.

"Только за июль 2019 было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа 2019 под контролем находятся 20 235 человек. По убеждению экспертов, еще около 5000 больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим разработан онлайн-тест для проверки на туберкулез. Анкета включает в себя 13 вопросов, на которые можно ответить за 5 минут. Ответив на вопросы, можно узнать, есть ли риск того, что человек болен туберкулезом. Также по результатам теста человеку могут порекомендовать пойти на дополнительное обследование.

Кроме того, желающий пройти тест получит информацию о степени риска заболевания туберкулезом. Результаты теста анонимны.

В Минздраве предупреждают, что симптомы этого заболевания могут быть незаметными в течение многих месяцев, а несвоевременное обращение к врачу приводит к повышению срока лечения и возникновению осложнений.

Ранее в Минздраве рассказали об обязательных прививках для детей, посещающих учебные заведения. В случае отсутствия вакцинации детей не будут допускать к занятиям.

Напомним, 12 августа в Минздраве сообщили, что с начала учебного года прогнозируется рост заболеваемости корью.

Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств Минздрав рассказал, куда обращаться при проблемах с вакцинацией
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинытестытуберкулез
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь