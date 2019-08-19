Минздрав запустил онлайн-тест из-за роста заболеваемости туберкулезом

Иллюстративное фото (medscape.com)

В июле зарегистрировано более 2 тысяч новых случаев туберкулеза

В июле 2019 года Министерство здравоохранения зарегистрировало 2067 новых случаев туберкулеза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Эксперты Минздрава убеждены, что большая часть больных туберкулезом не знают о своем недуге.

"Только за июль 2019 было зарегистрировано 2067 новых случаев туберкулеза. Всего по состоянию на 14 августа 2019 под контролем находятся 20 235 человек. По убеждению экспертов, еще около 5000 больных туберкулезом не знают о своей болезни и не обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в связи с этим разработан онлайн-тест для проверки на туберкулез. Анкета включает в себя 13 вопросов, на которые можно ответить за 5 минут. Ответив на вопросы, можно узнать, есть ли риск того, что человек болен туберкулезом. Также по результатам теста человеку могут порекомендовать пойти на дополнительное обследование.

Кроме того, желающий пройти тест получит информацию о степени риска заболевания туберкулезом. Результаты теста анонимны.

В Минздраве предупреждают, что симптомы этого заболевания могут быть незаметными в течение многих месяцев, а несвоевременное обращение к врачу приводит к повышению срока лечения и возникновению осложнений.

Ранее в Минздраве рассказали об обязательных прививках для детей, посещающих учебные заведения. В случае отсутствия вакцинации детей не будут допускать к занятиям.

Напомним, 12 августа в Минздраве сообщили, что с начала учебного года прогнозируется рост заболеваемости корью.