У МОЗ попередили про зростання захворюваності на кір з початку навчального року

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Протягом 32-го тижня в Україні захворіли на кір 261 осіб

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) попередили про зростання захворюваності на кір з початку навчального року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я МОЗ.

Зазначається, протягом 32-го тижня 2019 року (28 липня по 9 серпня) більше нових випадків кору зареєстровано у Києві (41 хворий: 34 дорослих та 7 дітей), Київській (20: 17 дорослих та 3 дітей), Херсонській (18: 14 дорослих та 4 дитини), Хмельницькій (17: 9 дорослих та 8 дітей) та Волинській (15: 7 дорослих та 8 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 9 серпня 2019) на кір захворіли 57 тис. 107 осіб - 26 тис. 910 дорослих і 30 тис. 197 дітей, від ускладнень кору померло 18 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли 115 тис. чоловік, 39 з яких померли.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту та краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, МОЗ нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Додамо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, зросла втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.