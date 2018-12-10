МОЗ: рівень охоплення щепленнями має становити 95% до 2020 року

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МОЗ запровадить трирічне планування закупівлі препаратів для ліквідації дефіциту вакцин

В Україні до 2020 року рівень охоплення вакцинацією має досягти 95%. Про це сказав генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Володимир Курпіта, інформує РБК-Україна із посиланням на прес-службу МОЗ.

За словами Курпіти, протягом останніх років ситуація із вакцинацією в Україні значно покращилася. У МОЗ це вважають наслідком закупівель вакцин препаратів через міжнародні організації. Для досягнення показника у 95% у міністерстві запровадять трирічне планування закупівель вакцин на національному рівні з урахуванням залишків.

"Ми будемо планувати закупівлі відразу на три роки. Потреба базуватиметься на демографічних показниках. Вже зараз є такий прорахунок на найближчі три роки, тож ми точно знаємо, скільки препаратів потрібно закупити та скільки це коштуватиме державі", - сказав Курпіта.

Він додав, що під час розрахунку, окрім закупівлі шприців для щеплень та боксів для утилізації матеріалів, закладається 25% резервних вакцин для реагування на екстрені ситуації.

Крім того, МОЗ найближчим часом планує ліквідувати Держпідприємство "Укрвакцина" та кабінети щеплень.

"Кабінети щеплень скасовуються, натомість будуть пункти щеплень. Це спрощує організацію роботи амбулаторій, ФОПів тощо", - поінформував Курпіта.

Крім того, вакцини, закуплені за бюджетні кошти, передаватимуться приватним закладам охорони здоров’я. А починаючи з 2020 року буде змінено Календар профілактичних щеплень. З наступного, 2021 року, планується закупівля нових видів вакцин для України.

"Крім того, для закладів охорони здоров’я буде впроваджено порядок заохочень чи покарань за належний чи недостатній рівень охоплення щепленнями", - резюмував директор ЦГЗ.

Нагадаємо, у понеділок, 10 грудня у Міністерстві охорони здоров'я України повідомили, що відправили в регіони 392 200 доз вакцин КПК (кір-парорит-краснуха) виробництва США.