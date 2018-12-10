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Минздрав: уровень охвата прививками должен составлять 95% до 2020 года

Новости » Общество    10.12.2018 - 12:01
Минздрав: уровень охвата прививками должен составлять 95% до 2020 года
Фото: вакцинация (facebook.com/ulanasuprun)

Минздрав введет трехлетнее планирование закупок препаратов для ликвидации дефицита вакцин

В Украине до 2020 года уровень охвата вакцинацией населения должен достичь 95%. Об этом сказал генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Минздрава.

По словам Курпиты, в течение последних лет ситуация с вакцинацией в Украине значительно улучшилась. В Минздраве считают это следствием закупок вакцин препаратов через международные организации. Для достижения показателя в 95% в министерстве ввведут трехлетнее планирование закупок вакцин на национальном уровне с учетом остатков.

"Мы будем планировать закупки сразу на три года. Потребность базируется на демографических показателях. Уже сейчас есть такой просчет на ближайшие три года, поэтому мы точно знаем, сколько препаратов нужно закупить и сколько это будет стоить государству", - сказал Курпита.

Он добавил, что во время расчета, кроме закупки шприцев для прививок и боксов для утилизации материалов, закладывается 25% резервных вакцин для реагирования на экстренные ситуации.

Кроме того, Минздрав планирует в ближайшее время ликвидировать госпредприятие "Укрвакцина" и кабинеты прививок.

"Кабинеты прививок отменяются, вместо них будут пункты прививок. Это упрощает организацию работы амбулаторий, ФЛП и тому подобное", - проинформировал Курпита.

Кроме того, вакцины, закупленные за бюджетные средства, будут передаваться частным учреждениям здравоохранения. А начиная с 2020 года будет изменен Календарь профилактических прививок. Со следующего, 2021 года, планируется закупка новых видов вакцин для Украины.

"Кроме того, для учреждений здравоохранения будет внедрена порядок поощрений или наказаний за надлежащее или недостаточный уровень охвата прививками", - резюмировал директор ЦОС.

Минздрав: уровень охвата прививками должен составлять 95% до 2020 года

Напомним, в понедельник, 10 декабря в Минздраве Украины сообщили, что отправили в регионы 392 200 доз вакцин КПК (корь-парорит-краснуха) производства США.

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