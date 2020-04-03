МОЗ складе реєстр всіх місць обсервації

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Обсерватори повинні відповідати вимогам Моз

Міністерство охорони здоров'я планує скласти реєстр всіх місць обсервації на території України. Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, відповідне доручення Моз вже отримав від Державної надзвичайної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки.

"Ми прописали чіткі критерії і межі, які повинні бути в обсерваторах, щоб запобігти поширенню коронавирусной хвороби, як на території України, так і всередині кожного конкретного закладу. Сьогодні-завтра наші фахівці разом з обласними державними адміністраціями проведуть огляд всіх потенційних місць для обсервації, буде сформовано додатково табличку, відповідають обсерватор зазначеним вимогам, і це буде новий реєстр усіх місць для обсервації, які будуть існувати на території України", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило єдиний державний протокол лікування для хворих коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що у МОЗ очікують пікове зростання коронавіруса в Україні найближчим часом. У зв'язку з цим Кабмін планує посилити карантинні заходи.