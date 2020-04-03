ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав составит реестр всех мест обсервации

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 11:18
Минздрав составит реестр всех мест обсервации
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Обсерваторы должны соответствовать требованиям Минздрава

Министерство здравоохранения планирует составить реестр всех мест обсервации на территории Украины. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соответствующее поручение Минздрав уже получил от Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Мы прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни, как на территории Украины, так и внутри каждого конкретного заведения. Сегодня-завтра наши специалисты вместе с областными государственными администрациями проведут обзор всех потенциальных мест для обсервации, будет сформировано дополнительно табличку, соответствуют ли обсерватор указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины", - сообщил Ляшко.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают пиковый рост коронавируса в Украине в ближайшее время. В связи с этим Кабмин планирует усилить карантинные меры.

В Украине число зараженных коронавирусом приближается к 1000: список областей В Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныкарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь