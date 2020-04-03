Минздрав составит реестр всех мест обсервации

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Обсерваторы должны соответствовать требованиям Минздрава

Министерство здравоохранения планирует составить реестр всех мест обсервации на территории Украины. Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, соответствующее поручение Минздрав уже получил от Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.

"Мы прописали четкие критерии и рамки, которые должны быть в обсерваторах, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни, как на территории Украины, так и внутри каждого конкретного заведения. Сегодня-завтра наши специалисты вместе с областными государственными администрациями проведут обзор всех потенциальных мест для обсервации, будет сформировано дополнительно табличку, соответствуют ли обсерватор указанным требованиям, и это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины", - сообщил Ляшко.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило единый государственный протокол лечения для больных коронавирусом.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве ожидают пиковый рост коронавируса в Украине в ближайшее время. В связи с этим Кабмин планирует усилить карантинные меры.