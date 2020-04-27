В Украине зафиксировали более 9 тыс. зараженных коронавирусом: список областей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В целом в Украине на амбулаторном лечении находится 6 176 пациентов, из них 490 детей

В Украине за сутки заразились коронавирусом 392 человека. Какова ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

В целом в Украине исследовано 93 519 образцов методом ПЦР.

В общем случаи подтверждено:

Винницкая обл. - 398 случаев (64 выздоровели);

Волынская обл. - 254 случая (49 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 319 случаев (13 выздоровели);

Донецкая обл. - 52 случая (10 выздоровели);

Житомирская обл. - 351 случай (10 выздоровели);

Закарпатская обл. - 375 случаев (30 выздоровели);

Запорожская обл. - 204 случая (39 выздоровели);

Ивано-Франковская обл. - 761 случай (66 выздоровели);

м. Киев - 1 220 случаев (60 выздоровели);

Киевская обл. - 570 случаев (57 выздоровели);

Кировоградская обл. - 337 случаев (54 выздоровели);

Львовская обл. - 358 случаев (57 выздоровели);

Луганская обл. - 29 случаев (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 115 случаев;

Одесская обл. - 240 случаев (9 выздоровели);

Полтавская обл. - 173 случая (14 выздоровели);

Ровенская обл. - 522 случаи (46 выздоровели);

Сумская обл. - 95 случаев (48 выздоровели);

Тернопольская обл. - 612 случаев (70 выздоровели);

Харьковская обл. - 196 случаев (15 выздоровели);

Херсонская обл. - 88 случаев (15 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 72 случая (16 поправились);

Черкасская обл. - 267 случаев (55 выздоровели);

Черновицкая обл. - 1375 случаев (60 выздоровели);

Черниговская обл. - 35 случаев (4 выздоровели).

На амбулаторном лечении 6 176 пациентов, из них 490 детей и 1 455 медработников. Всего нуждались в госпитализации 2 833 человек, из них 124 ребенка и 294 медики. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 26 апреля, подтвердили 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.

По состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составила 9009 людей за сутки заразились почти на 100 человек меньше.