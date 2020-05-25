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У МОЗ повідомили, коли в Україні можуть дозволити проводити концерти

Новини » Коронавірус     25.05.2020 - 10:03
У МОЗ повідомили, коли в Україні можуть дозволити проводити концерти
Фото: люди на концерті (РБК-Україна)

До 22 червня не передбачено проведення масових заходів

В Україні до 22 червня в рамках етапів ослаблення карантину не передбачено проведення концертів та масових заходів. В уряді будуть обговорювати можливість проведення масових заходів ближче до кінця карантину.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проведення будь-яких концертів до 22 червня неможливо.

"Виходячи з нашого постанови по карантину на території країни, який продовжено до 22 червня, проведення взагалі масових заходів не передбачено на тих етапах, які у нас є сьогодні, чи тому етапі, який у нас буде з 1 червня або після 10 червня. Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня - як, яким чином можна вирішити великі заходи, в які строки і за яких умов", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 червня, при цьому планують поступові ослаблення обмежень.

зокрема, з 22 травня розпочався новий етап ослаблення карантину, був запущений громадський транспорт у містах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України карантинМаксим Степановконцерты
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