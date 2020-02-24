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ВООЗ передала Україні додаткові набори для виявлення коронавірусу

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 18:21
ВООЗ передала Україні додаткові набори для виявлення коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com)

Наборів вистачить для дослідження на захворювання більше 950-ти людей

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) передала вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус.Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоров’я на сторінці у Facebook.

Повідомляється, що набори містять приблизно 3000 реакцій, чого вистачить для дослідження на захворювання більше 950-ти людей.

"Із 2019 року ВООЗ надає підтримку Україні з покращення підготовки до надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я. Ця підтримка зі сторони ВООЗ здійснюється з метою підвищення спроможностей України підготуватися до появи можливих випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у всьому європейському регіоні посилено заходи з тестування: ВООЗ запровадила механізм передачі клінічних зразків пацієнтів (тих, які відповідають епідеміологічному визначенню підозри на інфікування COVID-19) до міжнародних референс-лабораторій. Наразі в європейському регіоні працює 6 міжнародних лабораторій для виявлення та перевірки на новий коронавірус.

Зазначимо, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що новий коронавірус, спалах якого зафіксовано в ряді країн світу, має потенціал пандемії.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька переконана, що підстав для того, аби продовжувати термін обсервації у санаторії "Нові Санжари" більш як на 14 днів, немає.

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