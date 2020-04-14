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МОЗ роз'яснив застосування експериментального препарату проти COVID-19

Новини » Коронавірус     14.04.2020 - 12:30
МОЗ роз'яснив застосування експериментального препарату проти COVID-19
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Препарат "Плаквеніл" дозволено використовувати лише в лікарнях з дозволу пацієнта

Експериментальний препарат для лікування коронавіруса "Плаквеніл" можна використовувати лише під наглядом лікарів та з відома пацієнта. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

За словами міністра, даний препарат не можна використовувати для самолікування.

"У середині березня вперше були заяви від лікарів США, європейських лікарів про вдале використання "Плаквеніл" в комплексній терапії для лікування коронавіруса. Цей препарат був внесений в наш протокол лікування, як експериментальний препарат. Він може використовуватися виключно під наглядом лікарів в умовах медичного закладу. При використанні препарату чітко прописано, про надання інформованої згоди пацієнта для лікування цим препаратом. Але жодного процесу самолікування такого роду бути не може", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що препарат "Плаквеніл", яка може допомагати при лікуванні коронавіруса, буде введений в перелік медичних коштів, які йдуть за програмою "Доступні ліки".

Нагадаємо, 3 квітня в регіони України повинні були відправити 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують при важких і вкрай важких формах коронавирусной хвороби. Ще 750 упаковок залишилися в Києві для швидкого реагування.

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