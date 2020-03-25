ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Литва продовжила карантин на два тижні

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 17:20
Литва продовжила карантин на два тижні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Карантин продовжили до 13 квітня

Уряд Литви ухвалив рішення про продовження карантину через коронавірус на 2 тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське агентство BNS.

За словами канцлера литовського уряду Альгірдаса Стончайтіса, карантин, введений через спалах коронавірусу, буде продовжено до 13 квітня. Раніше карантин було введено до 30 березня.

Зазначається, що на час карантину в'їзд в Латвію та виїзд з неї обмежено, також заборонені масові заходи, закриті кафе та більшість магазинів, навчальні заклади не працюють, а жителям рекомендують працювати з дому.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосив про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив ввести загальнонаціональний двотижневий карантин в країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввів й уряд Латвії.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів сьогодні ухвалив рішення про введення на всій території України надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом коронавірус. Режим надзвичайної ситуації було введено на місяць, він триватиме до 24 квітня. Уряд також продовжив на 30 днів карантин в Україні.

Іспанія попросила допомоги у НАТО для боротьби з коронавірусом ООН запускає план по боротьбі з коронавірусом на 2 млрд доларів
Новини України ЛитвакарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся