МОЗ дозволив послабити карантин ще одній області

Станом на 23 липня в Україні до послаблення карантину не готові 6 областей. З оновленого списку була виключена Харківська область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).

Таким чином, через епідеміологічну ситуацію до ослаблення карантину не готові:

Волинська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Тернопільська область;

Чернігівська область.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Зазначимо, для пом'якшення карантину регіони повинні відповідати чотирьом критеріям. Зокрема, завантаженість місць в лікарнях повинна бути менше ніж 50%. Крім того, відсоток виявлення коронавірусу повинен складати не менше 11%, а також динаміка захворюваності повинна бути менш як 10%.

Також, в регіонах потрібно проводити більше ніж 24 тести на COVID-19 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали.

Додамо, адаптивний карантин в Україні з 1 серпня буде працювати інакше, посилювати карантин будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.

Разом з тим, карантин в Україні продовжили до 31 серпня, проте в уряді вирішили його вдосконалити.