Ілюстративне фото (flickr)

Дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до лікарні тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду

МОЗ розробив алгоритм тестування на коронавірус дітей, які їхатимуть до "Охматдиту". Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Як повідомляється, міністр охорони здоров’я Максим Степанов відзвітував щодо проблеми, коли дітей не приймали до "Охматдиту" та Інституту раку без тестування на коронавірус, яке не могли забезпечити в цих медзакладах. Міністр повідомив, що вже розроблено алгоритми, за якими дітей з усіх регіонів, які їхатимуть до "Охматдиту" та Інституту раку, тестуватимуть на СOVID-19 за три дні до виїзду.

Нагадаємо, новий корпус дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють 1 червня до Дня захисту дітей. У новому корпусі ще 1 квітня закінчили основні будівельні роботи.

Додамо, будівництво нового корпусу лікарні почалося ще у 2011 році, проте у 2013 було зупинено. Після трирічної перерви роботи поновилися у 2016 році, і у 2018 був відкритий перший комплекс лікарні.

Крім того, в "Охматдиті" провели унікальну операцію з трансплантації кісткового мозку дитині, і завдяки відкриттю нового корпусу таких операцій зможуть проводити більше.