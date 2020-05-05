Иллюстративное фото (flickr)

Детей из всех регионов, которые будут ехать в больницу, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда

Минздрав разработал алгоритм тестирования на коронавирус детей, которые будут ехать в "Охматдет". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как сообщается, министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о проблеме, когда детей не принимали в "Охматдет" и Институт рака без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях. Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Напомним, новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют 1 июня к Дню защиты детей. В новом корпусе еще 1 апреля закончили основные строительные работы.

Добавим, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы.

Кроме того, в "Охматдете" провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга ребенку, и благодаря открытию нового корпуса таких операций смогут проводить больше.