ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав разработал алгоритм тестирования на коронавирус детей, которые будут ехать в "Охматдет"

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 13:48
Минздрав разработал алгоритм тестирования на коронавирус детей, которые будут ехать в "Охматдет"
Иллюстративное фото (flickr)

Детей из всех регионов, которые будут ехать в больницу, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда

Минздрав разработал алгоритм тестирования на коронавирус детей, которые будут ехать в "Охматдет". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как сообщается, министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о проблеме, когда детей не принимали в "Охматдет" и Институт рака без тестирования на коронавирус, которое не могли обеспечить в этих медучреждениях. Министр сообщил, что уже разработаны алгоритмы, по которым детей из всех регионов, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, будут тестировать на СOVID-19 за три дня до выезда.

Напомним, новый корпус детской специализированной больницы "Охматдет" откроют 1 июня к Дню защиты детей. В новом корпусе еще 1 апреля закончили основные строительные работы.

Добавим, строительство нового корпуса больницы началось еще в 2011 году, однако в 2013 было остановлено. После трехлетнего перерыва работы возобновились в 2016 году, и в 2018 был открыт первый комплекс больницы.

Кроме того, в "Охматдете" провели уникальную операцию по трансплантации костного мозга ребенку, и благодаря открытию нового корпуса таких операций смогут проводить больше.

Минздрав фиксирует рост количества случаев бессимптомного течения СOVID-19 Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 5 мая
Новости Украины УкраинаОхматдетпреступленияКоронавирус
News
On Top