У Житомирській області через коронавірус закрили лікарню на карантин

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лікарню планують відкрити не раніше, ніж за два тижні.

У Житомирській області через спалах коронавірусу серед медичних працівників на два тижні закрили міську лікарню №2. Про це під час брифінгу розповів мер Житомира Сергій Сухомлин, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, протягом минулого тижня виявили коронавірус у 16 працівників лікарні. Серед цієї кількості вірус був підтверджений у 5 завідувачів відділень та в особи з керівного складу медзакладу. Наразі всі хворі знаходяться на самоізоляції та лікуються амбулаторно, а особи, з якими контактували хворі - встановлені. Однак, шляхи зараження медперсоналу зараз встановлюють епідеміологи.

Крім того, з 9 квітня пацієнтів з ГРВІ та підозрою на пневмонію направлялися виключно в лікарню №1, а ті люди які перебувають на завершальному етапі лікування, переводять на амбулаторне доліковування. Однак у лікарні залишуться ті пацієнти, які за станом здоров'я не можуть лікуватися амбулаторно.

Як зазначається, лікарню планують відкрити не раніше, ніж за два тижні. Так, у закладі проведуть повну дезінфекцію приміщень, а всі працівники будуть перевірені за допомогою ПЛР-тестування.