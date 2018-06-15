Минздрав в рамках улучшения экстренной медпомощи введет новые виды профессий

Также планируется ввести новый уровень зарплат

Министерство здравоохранения (Минздрав) в рамках улучшения экстренной медицинской помощи намерено вводить новые виды профессий. Об этом во время презентации новых направлений трансформации системы здравоохранения Украины сообщила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

"Хотим улучшить нашу систему экстренной помощи с того момента, когда поступает звонок от человека, до того, как его привезут в больницу, и уже отделение экстренной помощи в больнице предоставит высококвалифицированную помощь. В рамках этого создаются новые алгоритмы диспетчеризации, включающие IT-инфраструктуру, а также сети экстренных реагирующих, экстренных медицинских техников и медиков", - сказала она.

По словам Супрун, улучшение системы экстренной помощи предусматривает введение новых профессий, оснащение, в частности, медицинских автомобилей новым оборудованием (GPS-навигаторами) и новый уровень зарплат.

"Мы введем новые профессии, такие как: парамедик (три года обучения), экстренный медицинский техник (240 часов обучения)... Каждый водитель будет проходить такое обучение... Мы переходим на новый мировой уровень обучения и тестирования. Также новые специалисты будут получать более конкурентные зарплаты. Обучение пройдут все, повышение квалификации пройдут все, кто сейчас работает в медицинских бригадах: будь то врач, фельдшер или медсестра, или водитель", - отметила и. о. министра.

"Введение этого займет несколько лет. Примерно до пяти", - добавила Супрун.

Вместе с тем, как отметила чиновник, министерство сотрудничает с силовым ведомством на предмет координации работы во время экстренных вызовов.

"Сотрудничество с полицией и вообще с МВД, является важным, и мы уже с ними имеем рабочие группы, чтобы говорить о едином номере вместо трех номеров, когда звонит диспетчер, чтобы полиция знала, что был вызов "скорой", и чтобы они могли помочь. Второе - это обучение полицейских, чтобы они могли оказывать помощь, ведь "скорая" иногда не может приехать быстро", - сказала Супрун.

Она добавила, что существующая система штрафов, которые предусмотрены при нарушении правил дорожного движения, когда по маршруту следования едет карета скорой, не всегда является эффективной.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что Министерство здравоохранения Украины рассчитывает ввести профессиональное лицензирование врачей на законодательном уровне в конце 2018 года.