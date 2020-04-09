МОЗ провів спецоперацію з виявлення коронавірусу в Миколаївській області

Коронавірусної інфекції у Миколаївській області фахівці Міністерства охорони здоров'я внаслідок проведеної спецоперації не знайшли. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1.

За його словами, із Миколаївської області були відправлені зразки матеріалу, взятого у хвоих на пневмонію, до інших лабораторій.

"Коронавірус на Миколаївщині не знайшов, хоча шукали досить інтенсивно. Вчора з міністром охорони здоров’я обговорили спецоперацію, яку провели в ніч на з середи на четвер. Зокрема, ми відправили лабораторію з Одеської області до інфекційної лікарні в Миколаєві. Відправили 11 зразків у хворих на пневмонію. Доставили їх в лабораторію в Одеської області, дослідили там. Звірили ці зразки. І вони ідентичні - і там, і там негативні. Тому питання в тому, що приховують чи не приховують (дані про захворюваність, - ред.), це підтвердилось", - заявив Ляшко.

За його словами, МОЗ знайшов деякі проблеми в алгоритмі виявлення коронавірусу.

"Тому ми вже тоді досліджували алгоритм, як працюють від моменту дзвінка пацієнта про підозру і до відбору зразків і доставки їх до лабораторії. Ми знайшли проблеми і порекомендували їх вирішити директору департаменту охорони здоров’я. Я думаю, що ситуація буде покращуватись в Миколаївскій області", - додав Ляшко.

Нагадаємо, за даними МОЗ, пік захворюваності на коронавірус в Україні ще не настав і очікується наступного тижня, приблизно 14-15 квітня.

Додамо, що різко зросла захворюваність коронавірусом у Чернівецькій області - інфекцію за останню добу підтвердили у 76 нових пацієнтів. Померли ще троє інфікованих.