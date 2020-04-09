Минздрав провел спецоперацию по выявлению коронавируса в Николаевской области

Коронавирусной инфекции в Николаевской области специалисты Министерства здравоохранения в результате проведенной спецоперации не нашли. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1.

По его словам, из Николаевской области были отправлены образцы материала, взятого в хвоих на пневмонию, в другие лаборатории.

"Коронавирус на Николаевщине не нашел, хотя искали довольно интенсивно. Вчера с министром здравоохранения обсудили спецоперацию, которую провели в ночь на со среды на четверг. В частности, мы отправили лабораторию из Одесской области в инфекционную больницу в Николаеве. Отправили 11 образцов у больных пневмонией. Доставили их в лабораторию в Одесской области, исследовали там. Сверили эти образцы. И они идентичны - и там, и там негативные. Вопрос в том, что скрывают или не скрывают (данные о заболеваемости, - ред.), это подтвердилось", - заявил Ляшко.

По его словам, Минздрав нашел некоторые проблемы в алгоритме выявления коронавируса.

"Поэтому мы уже тогда исследовали алгоритм, как работают от момента звонка пациента о подозрении и до отбора образцов и доставки их в лаборатории. Мы нашли проблемы и порекомендовали их решить директору департамента здравоохранения. Я думаю, что ситуация будет улучшаться в Николаевской области", - добавил Ляшко.

Напомним, по данным Минздрава, пик заболеваемости на коронавирус в Украине еще не наступил и ожидается на следующей неделе, примерно 14-15 апреля.

Добавим, что резко возросла заболеваемость коронавирусом в Черновицкой области - инфекцию за последние сутки подтвердили у 76 новых пациентов. Умерли еще трое инфицированных.