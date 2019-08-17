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У Києві викрили лікарів на вимаганні хабарів у онкохворих пацієнтів

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 08:28
У Києві викрили лікарів на вимаганні хабарів у онкохворих пацієнтів
Фото: виявлені в кабінеті лікаря гроші (npu.gov.ua)

Суми хабарів коливалися від 3 до 70 тисяч гривень

У п'ятницю, 16 серпня, столичні правоохоронці викрили групу медпрацівників Національного інституту раку (НІР), які вимагали в онкохворих пацієнтів хабарі за призначення безкоштовних медичних препаратів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, у п'ятницю правоохоронці провели обшуки у службових осіб НІР та виявили документацію, яка підтверджує причетність лікарів до вимагання хабарів від пацієнтів та підприємців. В кабінетів одного з фігурантів справи виявили 20 тис. гривень.

За даними поліції, медпрацівники вимагали від онкохворих пацієнтів грошову винагороду в розмірі від 3 до 70 тисяч гривень за призначення та видачу безкоштовних медичних препаратів, які були закуплені для НІР за держкошти.

Також лікарі вимагали хабарів у підприємців за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі медпрепаратів для потреб інституту. Суми так званих "відкатів" за перемогу в тендері становили від 15 до 20% від загальної вартості укладеного договору.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру в учиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що середу, 14 серпня, правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника. Їх затримали під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

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