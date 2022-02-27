МОЗ України закликало ВООЗ припинити співпрацю з Росією

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко закликав Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) припинити співпрацю з Росією. Глава відомства зазначив, що російські окупанти тероризують мирне населення і медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Віктора Ляшка .

"Я закликаю ВООЗ використовувати всі свої важелі і припинити будь-яку співпрацю і обмін інформацією з ворогами людства - Російською Федерацією", - сказав Ляшко.

Він також закликав гуманітарні організації ООН перенести свої регіональні представництва з Москви. За його словами, країна не може одночасно вести криваву війну і впливати на європейську політику в гуманітарній сфері.

"Російські окупанти обстрілюють лікарні, машини екстреної медичної допомоги, Дитячі будинки і мирне населення. У нас щодня гинуть медичні працівники від дій терористів", - додав глава МОЗ.