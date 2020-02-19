МОЗ вжив всіх заходів, щоб попередити потрапляння коронавірусу в Україну

Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль повідомив, що вжито всіх заходів, щоб попередити потрапляння коронавірусу в Україну. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є всі можливості для попередження розповсюдження вірусу територією України.

"Наші люди є пріоритетом для держави і порятунок є надважливою задачею, тому панічні настрої, які можна спостерігати в інформаційному просторі роздмухуються тими, хто зацікавлений в розповсюдженні міфів. Ми цілком готові до прийому громадян. Вжито всіх заходів, щоб попередити потрапляння вірусу в Україну, якщо цього не вдасться зробити є всі можливості для попередження розповсюдження вірусу територією України", - заявив Коваль.

Нагадаємо, Дмитро Коваль заявив, що для прийому евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців готові всі чотири місця. При цьому він додав, що вони розташовані у різних містах України.

Зазначалося, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.